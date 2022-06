Policiais militares do 10º Batalhão realizaram várias apreensões neste fim de semana em Guarapari. Na noite de domingo (19), por volta das 17h, policiais militares detiveram um indivíduo após abordagem policial.

Com ele foi encontrado certa quantidade de drogas e mais materiais ilícitos no interior de uma casa abandonada. Ao todo foi apreendido 04 bolas de haxixe, 30 pedras de crack, 03 Buchas de maconha, 01 Celular, 01 Notebook, R$ 1822,00 (mil oitocentos e vinte e dois reais) e vasto material para embalo.

16 anos. Por volta das 19h durante o patrulhamento no bairro Muquiçaba policiais militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita e realizaram abordagem policial. Foi apreendido em posse de um menor de 16 anos 43 papelotes de cocaína e R$ 300,00 reais em espécie. Segundo o abordado o mesmo estaria indo traficar no bairro Aeroporto.

Ainda no domingo, um indivíduo com mandado de prisão em aberto foi detido por uma guarnição de militares. A ação ocorreu no bairro Kubitschek.

Beco. Na tarde de sábado (18), por volta das 17h, policiais apreenderam 73 Pinos de cocaína, 10 Buchas de maconha, 04 Pedras de Crack e R$ 1.181,00 (mil cento e oitenta e um reais). O material ilícito foi localizado no bairro Itapebussu, em um beco conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Uma mulher de 40 anos foi detida em flagrante tráfico de drogas.

Cão policial. Durante a noite, por volta das 19h, durante patrulhamento no bairro Bela Vista militares avistaram uma movimentação suspeita. Três indivíduos foram abordados e com eles localizado certa quantia em dinheiro. Com o apoio do cão policial Mike, foi localizado 52 Pinos de substância similar a cocaína, 74 Buchas de substância similar a maconha, 37 Pedras de Substância similar a Crack e R$ 137,00.

O material estava enterrado em diversos pontos distintos próximos ao local da abordagem. Todos os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local para o registro das ocorrências.