Em meio ao crescimento da pandemia de Coronavírus, a prefeitura de Guarapari começa a preparar novas ações. Agora, em virtude do aumento do fluxo de pacientes com síndromes gripais e preocupada em minimizar a disseminação do novo coronavírus (COVID-19), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Guarapari, iniciou a montagem de um espaço para atendimento exclusivo desses casos.

Estacionamento. A estrutura está sendo montada no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e irá contar com recepção, sala de atendimento médico, sala de coleta e sala de medicação, além de equipe médica e de enfermagem treinada, durante 24h por dia.

Propagação. De acordo com a prefeitura, o objetivo é separar os casos com sintomas gripais, que podem ser COVID-19, dos demais pacientes com outras doenças e evitar assim a propagação do vírus. Os atendimentos no novo espaço devem iniciar já na próxima semana.

Dados. A cidade de Guarapari já tem 63 casos confirmados, 244 em investigação, 24 curados, 5 hospitalizados e 3 óbitos.No Estado são 4242 casos confirmados, 1502 curados e 165 óbitos.

9.897 mortes. O Ministério da Saúde registrou, até as 19h desta sexta-feira (8), 145.328 casos de coronavírus em todo o Brasil e 9.897 mortes provocadas pela doença. As informações foram atualizadas e repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país. Do total de casos confirmados, 59.297 são considerados recuperados (40,8%) e outros 76.134 estão em acompanhamento (52,4%).