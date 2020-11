Após reunião com representantes da educação na última terça-feira (24), o Governo do Estado anunciou que avaliará nesta quarta-feira (25) se as aulas nos municípios considerados de risco moderado da Covid-19 serão suspensas.

Nova reunião. O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou na última sexta-feira (20) a suspensão das aulas em cidades de risco moderado, em função do aumento de casos da Covid-19. Por isso, as cidades de Vitória, Viana, Cariacica, Ecoporanga e Barra de São Francisco não poderão, nesta semana, ofertar aulas presenciais para os alunos.

A nova reunião foi marcada pelo Governo do Estado após “forte insatisfação” da categoria, alegando que o comércio não sofreu alterações em seu funcionamento mesmo com o aumento dos casos de coronavírus.

Sedu. A Secretaria de Estado da Educação emitiu nota informando que a decisão será tomada em nova reunião do governador Renato Casagrande com os representantes da educação. “Uma nova reunião será realizadas amanhã (quarta) com todos os membros da Sala de Situação e o governador Renato Casagrande, para uma definição”, apontou a Sedu, em nota.

Ainda foi informado pela secretaria que, na reunião de terça-feira, o governador mostrou dados técnicos e científicos do cenário da pandemia em todo o território capixaba e da situação das escolas. A reunião, que durou mais de quatro horas, contou com a participação de representantes do Ministério Público, Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo (Sinpro), Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) e Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado (Sindipúblicos).