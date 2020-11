Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram apreensão de drogas na última terça-feira (24) no município de Guarapari. Segundo a PM as ocorrências foram as seguintes.

Por volta das 10h, durante patrulhamento preventivo na orla da Praia do Morro, policiais militares visualizaram dois indivíduos fumando cigarro que de longe aparentava ser de maconha, no momento em que avistaram a guarnição empreenderam fuga.

Um deles que estava de posse de uma bolsa preta, evadiu-se para a areia da praia e adentrou no mar, um dos policiais retirou o suspeito, de 22 anos, da água e realizada a abordagem foi localizada na bolsa 18 buchas de maconha e R$10,00 em notas trocadas. O outro indivíduo não foi localizado.

Outra ocorrência. Por volta das 23h, durante patrulhamento preventivo no bairro Aeroporto policiais visualizaram uma mulher de 18 anos que estava retirando uma sacola da carroceria de um veículo que estava coberta por uma lona.

Devido ao local ser conhecido como ponto de tráfico a guarnição realizou a abordagem sendo localizada na sacola 35 pinos de cocaína e com a abordada cinco pedras de crack e R$50,00. Os detidos foram encaminhados para a Delegacia juntamente com todo material apreendido.