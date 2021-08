O Governo do Espírito Santo vai criar o Programa de Coinvestimentos da Cultura – Fundo a Fundo. Em solenidade no Palácio Anchieta, realizada nesta sexta-feira (27), o governador do Estado, Renato Casagrande, assinou o decreto com as regras para a transferência de recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) para os Fundos Municipais de Cultura.

O Programa de Coinvestimentos da Cultura – Fundo a Fundo amplia o volume de fomento à cultura do Espírito Santo, na medida em que os municípios estabelecem suas próprias políticas de fomento para receberem o investimento. Na primeira fase, para se cadastrar, os municípios precisam ter Lei, Fundo e Conselho de Cultura estabelecidos. Assim, eles passam a ter mais possibilidades de criar editais e outras políticas na área.

“Estamos fortalecendo o sistema estadual de Cultura com esse decreto que estabelece o repasse de recursos para financiamento compartilhado com os municípios. Nós não vivemos sem cultura. Uma vida sem cultura é uma vida sem energia, sem ânimo e sem gosto. Por isso, precisamos nos alimentar da cultura. A gente vê infelizmente um enfraquecimento do sistema nacional de cultura, que é exatamente o contrário do que acontece aqui no Espírito Santo. Esse é um sinal importante para mostrar quais são os caminhos necessários que o Brasil tem que seguir”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, destacou que o Programa foi uma construção conjunta com os gestores, sendo um instrumento legal que possibilita agilidade e capilaridade no investimento. “A vida acontece na cidade! É mais um esforço do Governo do Estado para fazer chegar suas políticas, em parceria com a municipalidade, que tem, pela proximidade, a capacidade de chegar em todos os cantinhos do Espírito Santo. Assim, conseguimos gerar mais impacto: estamos aqui falando de geração de emprego e renda, pertencimento e fortalecimento de nossas identidades”, explicou.

O cadastramento do Programa de Coinvestimentos da Cultura – Fundo a Fundo ficará aberto entre 1º de setembro e 30 de novembro pela plataforma Mapa Cultural. A equipe da Secretaria da Cultura (Secult) estará à disposição para tirar dúvidas pelo telefone (27) 99745-5536 ou pelo e-mail herialdo.plotegher@secult.es. gov.br.