Calor de até 34°C marca a terça no ES, mas Inmet emite alerta de tempestade para 43 cidades

O Espírito Santo registra uma terça-feira (1º) marcada pelo calor intenso e pelo sol entre nuvens na maior parte das regiões. No entanto, a aproximação de uma frente fria vinda do Sudeste já começa a alterar as condições meteorológicas, provocando aumento de nebulosidade no período da noite e criando condições propícias para temporais isolados no Estado.

Segundo o Climatempo, o ar quente predominante encontra a massa de ar frio em avanço, o que favorece rajadas de vento e a possibilidade de queda de granizo em pontos específicos.

Previsão Regional para a Terça-feira

Grande Vitória: Sol com aumento de nuvens no final do dia. Céu mais encoberto à noite, sem previsão de chuva imediata. Em Vitória, os termômetros oscilam entre 21°C e 33°C;

Região Sul: Calor forte ao longo do dia. Em Cachoeiro de Itapemirim, a máxima atinge 34°C e a mínima fica em 20°C, com incremento da nebulosidade à tarde;

Região Serrana: Tempo mais instável e nebuloso. Em Domingos Martins, o sol aparece entre nuvens, com temperaturas amenas variando entre 28°C e 29°C;

Região Norte: Névoa ao amanhecer em São Mateus, seguida de sol entre nuvens e noite de céu limpo. Mínima de 22°C e máxima de 32°C.

Alerta de Tempestades do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos meteorológicos de perigo potencial para o território capixaba. O alerta prevê volumes de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 km/h e 60 km/h, além de risco de queda de granizo.

Tipo de Alerta Período de Vigência Principais Riscos Cidades Afetadas Alerta de Tempestade Terça-feira (1º) Ventos de até 60 km/h, granizo e chuva de 50 mm/dia 43 municípios Alerta de Chuvas Intensas Quarta-feira (02) Volume acentuado de chuva e descargas elétricas 37 municípios

Lista de Cidades Sob Alerta

Municípios sob Alerta de Tempestade (Terça-feira): Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São José do Calçado, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Municípios sob Alerta de Chuvas Intensas (Quarta-feira): Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetibá, São José do Calçado, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana e Vila Velha.