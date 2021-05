Na ultima sexta-feira (14), a Secretaria de Turismo do Estado ( Setur) e a Agencia de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo ( Aderes) fizeram a entrega de cestas básicas a 31 guias de turismo.

A ação atende à solicitação do Sindicato dos Guias de Turismo ( Sindegtures) ao Governo do Estado, em decorrência da necessidade de distanciamento social, neste período da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), prejudicando o trabalho dos guias.

A secretaria de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, agradeceu o apoio da Aderes. ” O Governo tem viabilizado uma série de ações visando colaborar com várias categorias que sofrem os efeitos econômicos da pandemia e não poderíamos deixar de colaborar com os guias, importantes atores na cadeia produtiva do turismo”, explicou a secretaria, enfatizando que além dos guias, os agentes de viagem também serão beneficiados.

Participaram da entrega Paulo Barbosa da Aderes, o assessor especial da Setur, Fernando Rocha, e o presidente do Sindegtures, Jorge Albuquerque, e demais membros da diretoria do sindicato.