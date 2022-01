A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) esclareceu que o aumento expressivo no número de casos de contaminados pela Covid-19 nas últimas 48 horas, até agora, não repercute em alta pressão sobre o sistema de saúde quanto a internações hospitalares e não tem impactado em número de óbitos pela doença.

O cenário atual foi previsto e o Estado está preparado para suportar a demanda, fazendo com que sejam preservadas as medidas estabelecidas no Mapa de Risco (Portarias nº 210-R e nº 211-R). Portanto, no momento, não há previsão de alteração das atividades econômicas e sociais.

A pandemia persiste e a Sesa orienta a população para que busque a imunização contra a Covid-19, bem como contra a Influenza e que preserve as medidas de higienização das mãos, o uso permanente de máscaras e o distanciamento social em sua rotina.

A testagem de sintomáticos é por livre demanda e pode ser feita nas centenas de postos estabelecidos em todo o território capixaba, informados no site vacinaeconfia.es.gov.br