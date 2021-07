Festas clandestinas, conhecidas como bailes do Mandela, são alvos da fiscalização noturna praticada pela Prefeitura de Vila Velha, sob coordenação da Guarda Municipal, com reforço do grupamento especializado ROMU e com apoio de fiscais de Posturas, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente.

Na noite de sexta-feira (9), um mandela foi encerrado no bairro Coqueiral de Itaparica, próximo ao Ministério Público, além de uma festa no bairro Planalto.

Na primeira, a abordagem se deu por volta das 23h40. No momento, havia pouco mais de 100 pessoas, estava ainda no início do evento, mas a expectativa era de aglomeração ainda maior de pessoas, se não houvesse atuação naquele instante. A atuação precisou da participação da ROMU na dispersão dos frequentadores, que ao verem as viaturas, já começaram a sair do local.

Já no bairro Planalto, com aglomeração menor, cerca de 50 pessoas, a atuação foi mais rápida. Um estabelecimento que vendia as bebidas em frente à festa foi notificado para fechar e logo em seguida as pessoas foram dispersadas.

Essa fiscalização é feita todos os fins de semana e tem como objetivo, além de evitar aglomerações devido à pandemia, também coibir outros crimes como tráfico de ilícitos.