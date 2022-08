Foram abertas, nesta quinta-feira (04), as inscrições para 200 bolsas destinadas a um novo processo seletivo de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em instituições privadas do Espírito Santo. As bolsas estão sendo ofertadas por meio de edital do Programa Bolsa Técnica, que integra o Sistema Universidade do Espírito Santo (UniversidadES).

O Edital SECTIDES Nº 020/2022 se refere à segunda oferta do programa Bolsa Técnica (instituído pela Portaria Nº 64-R, de 02 de setembro de 2021), do Governo do Estado, que é operacionalizado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), e oferece bolsas integrais em cursos técnicos de nível médio em instituições privadas do Espírito Santo. Nesta oferta, são contemplados quatro municípios capixabas com cursos presenciais, no turno noturno.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.selecaoaluno.es.gov.br, até o próximo dia 10 de agosto. Para se inscrever, o interessado deve, primeiramente, realizar o seu cadastro no Acesso Cidadão (www.acessocidadao.es.gov.br), usando número de CPF e e-mail pessoal. Não é permitido o uso de dados de terceiros. Caso já tenha cadastro no Acesso Cidadão, não será necessário refazê-lo. Em seguida, deve acessar o site www.selecaoaluno.es.gov.br e clicar no banner “Bolsa Técnica Sectides” para o devido preenchimento do formulário de inscrição.

O processo seletivo será válido para ingresso no segundo semestre de 2022. A seleção acontecerá em uma única etapa, que consistirá em análise do histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente.

Os interessados devem observar no edital em questão o município e os cursos disponíveis na localidade, antes de realizar a inscrição. No ato da inscrição, o candidato deve optar por apenas uma escola, um curso e um turno. A indicação inválida de opção de curso no formulário de inscrição implicará o cancelamento da mesma.

Para participar da seleção, os candidatos devem ter concluído o Ensino Médio Regular, ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA), inclusive CEEJA/ENCCEJA, a Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, ou ainda que sejam concluintes do Ensino Médio. Para se candidatar, o candidato deve ter estudado o Ensino Médio na Rede Estadual ou na rede privada (desde que tenha sido bolsista integralmente).

Serão admitidos candidatos que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio Regular ou 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário (Anexo B do Edital SECTIDES Nº 020/2022), no ato da matrícula.

Informações adicionais sobre o processo seletivo podem ser solicitadas pelo e-mail bolsatecnica@sectides.com.br.

O resultado da seleção será publicado no dia 12 de agosto, a partir das 14 horas, nos sites https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br (Menu Editais > Editais Abertos) e www.selecaoaluno.es.gov.br.

A matrícula será realizada do dia 15 a 17 de agosto, na secretaria da escola que ofertará o curso escolhido pelo candidato. As aulas terão início no dia 22 de agosto, na escola escolhida pelo candidato.

Leia a íntegra do edital: https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/Media/Sectides/Editais/EDITAL_20_2022_ALUNOS_BOLSA_T%C3%89CNICA.pdf

Confira os municípios e cursos: