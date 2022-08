Ione Duarte, professora da educação básica de Vila Velha e Mestre em Educação formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lança, na Casa da Memória, o livro “O Sumiço do Galo Vermelho”, que conta as aventuras de Vitória, uma menina negra e protagonista do livro infantil.

O evento acontece nesta sexta (5), às 19h, com pompa e circunstância que a escritora e a obra merecem. Pesquisadora da área da educação especial e das relações étnico raciais, Ione é autora dos livros “O ensino de história e Cultura Afro-brasileira e Africana: A importância da formação e a efetivação de um currículo” (2020) e do infanto-juvenil “A Boniteza de Ser Criança” (2021).

Diante de tantos atos de violência e racismo contra as crianças, Ione Duarte decidiu escrever para fortalecer a luta e o enfrentamento ao racismo. Assim, cada aventura do livro possibilita às crianças o reconhecimento do seu valor, dentro da perspectiva da representatividade, a soltar a imaginação e criatividade.

Em um período de muita aprendizagem que é a infância, ela considera imprescindível falar de temas tão relevantes de forma leve e com linguagem acessível.

Quem está ansioso para o lançamento é o subsecretário de Cultura de Vila Velha, Manoel Goes. Ele destacou a importância da literatura e puxou sardinha para o volume de obras que os canelas-verdes e quem atua na educação da cidade tem produzido.

“Sempre comemoramos cada lançamento de livro, principalmente literatura infantil, que é um instrumento de grande importância na construção do conhecimento do jovem leitor, fazendo com que despertem para o mundo da leitura como atividade prazerosa, estando sempre a Casa da Memória aberta para os escritores canelas-verdes. Manoel Goes”, comentou Goes.

“O Sumiço do Galo Vermelho”, além do texto que se passa em um passeio no sítio em Santa Maria de Jetibá, apresenta também músicas e um jogo de tabuleiro. Tais recursos também são um convite a uma interação com as imagens e texto da história. O livro está cheio de novidades, história linda, ilustração incrível, músicas, jogo e curiosidades!

Serviço

O Sumiço do Galo Vermelho

Autora: Ione Duarte

Dia: Sexta-feira (5)

Horário: 19h

Local: Casa da Memória, Prainha

Valor do livro: R$ 40