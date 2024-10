Em mais uma etapa da implantação e expansão do Projeto Recupera, o Governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira (09), uma sala para atendimento exclusivo. O espaço vai funcionar nas dependências da Delegacia Regional de Vitória e será destinado a atender pessoas intimadas pelo Projeto, recuperar celulares e restituí-los aos verdadeiros proprietários.

Com isso, o Projeto Recupera passa a dispor de endereço fixo para funcionamento, concentrando o atendimento na Região Metropolitana de Vitória. Todas as pessoas que morarem na Grande Vitória e receberem intimações para prestar esclarecimento, devolver aparelhos ou recebê-los de volta, serão atendidas neste local. Inicialmente, a sala funcionará apenas em dias agendados, conforme as intimações enviadas para os cidadãos.

O governador Renato Casagrande; o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço; o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno; e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, estiveram no local, e conheceram a nova estrutura. A sala do Projeto Recupera conta com toda a estrutura para a coleta de depoimentos, lavraturas de documentos, recuperação e restituição de aparelhos celulares.

A unidade funciona no 2º pavimento da 1ª Delegacia Regional de Vitória, que atualmente está atendendo na Rua Maria de Lurdes Garcia, 428, Ilha de Santa Maria (antiga sede da Guarda Municipal).

“Nós estamos aqui inaugurando uma unidade do Projeto Recupera. Começamos com o projeto piloto encaminhando 500 mensagens e recuperamos mais de 200 aparelhos voluntariamente. Agora encaminhamos mais 280 mensagens e recuperamos voluntariamente 80 aparelhos, totalizando 300 desde o início do projeto. Agora nós estamos montando uma unidade permanente da Polícia Civil para que os policiais – delegados, investigadores, escrivães – trabalhem permanentemente na emissão das mensagens. Se não houver a entrega voluntária, os policiais vão atrás para recuperar os aparelhos. Vamos iniciar também o cerco sobre as lojas que compram esses aparelhos roubados com objetivo de revenda”, adiantou o governador.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, também falou sobre a nova estrutura. “A importância da criação da sala do Projeto Recupera é convergir todas as ações em um único lugar, servindo como referência para a população, além de proporcionar atendimento específico para esses casos. O cidadão terá um espaço onde poderá buscar informações sobre celulares furtados ou roubados e as providências que deve tomar”, disse.

Durante a inauguração, o governador Renato Casagrande participou do ato de devolução de aparelhos recuperados na segunda fase do Projeto. Em setembro, 280 intimações foram expedidas, resultando em 84 aparelhos recuperados, um aproveitamento de mais 30%. Os números se somam aos da primeira fase do Projeto, deflagrada em julho, quando foram enviadas 502 intimações. Esta primeira etapa resultou na devolução de mais de 200 aparelhos, o que representa mais de 40% de recuperação. Os telefones foram restituídos aos legítimos donos em solenidade ocorrida no mês de agosto.

“Em pouco tempo, a dona Creuza e outros cidadãos tiveram o aparelho celular recuperado e devolvido. Um bem comprado com muito sacrifício, levado de forma covarde por criminosos, e que volta para o respectivo proprietário. O uso da tecnologia e da inteligência está permitindo fazer um combate à criminalidade, de forma séria e eficiente. São os investimentos e ações do Governo do Estado, em conjunto com o trabalho dos nossos policiais, que dão bons resultados à sociedade”, destaca o vice-governador Ricardo Ferraço.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou que o projeto está em plena evolução e se estruturando, para que futuramente possa atender ainda mais pessoas, com incremento dos números de intimações e devoluções de celulares aos respectivos donos.

“A gente buscou esse espaço exclusivo, para dar mais estrutura aos policiais que estarão dedicados a essas recuperações de aparelhos, além de aumentar o efetivo envolvido e melhorar o atendimento à população, tanto para quem vai devolver o telefone, quanto para quem irá recuperar. É um projeto que o governador Renato Casagrande acredita muito, assim como todos nós da segurança pública. Já estamos em um viés de quedas sequenciais dos crimes patrimoniais e essa é mais uma ação do Estado contra esse tipo de ocorrência”, afirmou Damasceno.

Sobre o Projeto

O Projeto Recupera é uma iniciativa do Governo do Estado de combate aos roubos e furtos de celulares. Consiste em uma operação permanente, dedicada à recuperação de aparelhos telefônicos roubados e furtados, com o objetivo de restituí-los aos seus legítimos proprietários. O trabalho é realizado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) em conjunto com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

As ações tiveram início em julho deste ano e quase 800 intimações já foram enviadas. Tudo começa com o registro do Boletim de Ocorrência pela pessoa que teve o celular subtraído. Esse registro pode ser feito em qualquer Delegacia, inclusive Delegacia Online, e deve conter o número do IMEI do aparelho roubado.

Por meio de tecnologias avançadas de rastreamento e identificação, bem como a colaboração das operadoras de telefonia e de outras autoridades de segurança pública, os aparelhos com restrição de furto e roubo são identificados pelo IMEI e a Polícia Civil envia uma intimação, por meio de WhatsApp, para que o detentor do aparelho compareça à delegacia.

As mensagens contêm as orientações ao intimado e um documento em PDF, que é a intimação da Polícia Civil, com um QR Code que permite verificar a validade do documento. As intimações do Projeto Recupera são enviadas, exclusivamente, pelo WhatsApp, pelo número (27) 99849-4228. Não é necessário responder à mensagem, nem enviar qualquer tipo de documento pelo WhatsApp. A PCES não responde mensagens enviadas neste número.

A pessoa deve comparecer no dia e hora informados, levando um documento com foto e, de preferência, portando o aparelho. A ausência sem justificativa poderá caracterizar crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal. Equipes da Polícia Civil também realizam diligências para localizar pessoas intimadas que não compareceram à delegacia.

Após a recuperação e trâmites legais, o verdadeiro proprietário receberá também uma intimação por WhatsApp, enviada pelo mesmo número, informando data e hora para comparecer à unidade policial e receber de volta seu telefone.

As informações coletadas a partir da devolução dos aparelhos são encaminhadas para as delegacias responsáveis pela investigação dos crimes de origem, auxiliando na elucidação de furtos e roubos e na identificação de suspeitos.

De julho a setembro de 2024, período de vigência do Projeto Recupera, o Painel de Crimes Contra o Patrimônio da Sesp registrou 424 aparelhos telefônicos recuperados em todo o Espírito Santo, um aumento de 76,6% com relação ao mesmo recorte de 2023, quando 240 aparelhos foram recuperados. No mesmo período, os roubos e furtos de celulares registraram redução de 20% (5.489 em 2023 contra 4.388 em 2024).