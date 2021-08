Nesta quarta-feira, pela manhã, o governador do Espírito Santo Renato Casagrande se reuniu, em conjunto com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para tratar do acordo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, de propriedade da mineradora Samarco, em 2015.

No encontro foi solicitado o apoio da União no processo de repactuação, que visa mudar as regras do atual acordo para agilizar a reparação de danos, com ênfase nas comunidades atingidas.

Foi estabelecida, através da reunião, a atuação para o fortalecimento do trabalho conjunto, envolvendo as instituições públicas da União e dos dois Estados – Ministérios Públicos Estaduais e Federal, Defensorias Públicas Estaduais e Federal. A prioridade é garantir maior agilidade para o processo de reparação de prejuízos, que segue, até o momento, sem resposta satisfatória para os estados, União e atingidos.