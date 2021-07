Um grave acidente deixou pelo menos três pessoas que seriam de uma mesma família, mortas em Anchieta. O acidente aconteceu por volta das 18h horas na Rodovia do Sol, próximo a praia de Parati em Anchieta.

Criança. De acordo com as primeiras informações, estavam envolvidos dois carros, um Palio e um Corolla. Dentro do Corolla estariam quatro pessoas, um casal e uma mulher que seria mãe da criança. O casal e a criança morreram no acidente. A mulher foi encaminhada para um hospital de Vitória. O motorista do Palio foi encaminhado em estado grave no PA de Anchieta. Ainda não há identidade das vítimas.

Não se sabe como ocorreu o acidente. A pericia da polícia civil foi acionada. A PM e a Guarda Municipal de Anchieta estão no local dando suporte. O trânsito segue lento. Mais informações e atualizações nesta matéria a qualquer momento.