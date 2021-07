A cidade de Guarapari chegou ao final de julho com 16.638 casos confirmados de Covid-19, 417 óbitos e com taxa de letalidade (mortes) de 2.5%. Os 10 bairros mais afetados pelo Coronavírus na cidade são os seguintes:

Bairros. Praia do Morro (2.352), Muquiçaba (1.235), Itapebussu (1.048), Santa Mônica (927), Ipiranga (860), Centro (826), Kubistchesk (569), São Gabriel (501) e Santa Rosa (435). A cidade registrou ainda 16.030 casos curados e foram realizados 49.786 testes. As informações são do Painel Covid publicado pelo governo do Estado.

ES. No Espírito Santo até a data de hoje (3) são 542.633 casos confirmados e 11.888 mortes. Também foram registrados 520.252 casos curados.