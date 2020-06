Ação integrada da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal resulta na apreensão de 210 tabletes de maconha e duas armas de fogo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em operação conjunta com a Polícia Federal (PF) apreendeu 180 quilos de maconha, no início da tarde desta sexta-feira (19).

A ação ocorreu no Km 370 da BR 101, próximo ao trevo de Piúma/ES. Dois homens foram presos em flagrante por volta do meio-dia quando uma equipe da PRF, após receber informações da PF de que um veículo estava vindo da cidade do Rio de Janeiro, transportando drogas.

Durante abordagem, dois veículos foram vistoriados. No primeiro, foram encontrados no porta-malas e no banco traseiro, 210 tabletes de maconha. Além disso, os agentes localizaram duas armas de fogo, um revólver, uma pistola e 24 munições. O segundo veículo era utilizado como “batedor”.

Aos agentes da PRF, os presos, de 32 e 22 anos, disseram ter saído da cidade do Rio de Janeiro e que levariam a droga até o município de Cariacica/ES. A ocorrência foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha/ES, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.