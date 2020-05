A cidade de Guarapari chegou aos 9 óbitos por Coronavírus. A informação foi confirmada na tarde de hoje (28) pela prefeitura. Até o momento são 191 casos confirmados, 129 curados e 154 aguardando resultados de exames. E também existem 8 casos hospitalizados.

O bairro Praia do Morro lidera o número de casos com 39 casos. Seguido do Itabepussu com 15, Muquiçaba com 16, Centro com 13 e Santa Mônica com 10.

Brasil. O Brasil contabilizou 1.156 novas mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas. São 26.754 mortes, segundo o Ministério da Saúde. De ontem para hoje, houve registro de 26.417 novos casos de infecção e agora são 438.238 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.

Estamos ocupando a segunda posição entre as nações com mais casos de covid-19 no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 1,7 milhão de infectados.

ES. No estado são 27 novas mortes e 891 casos confirmados. O número de mortes subiu para 538 e o de casos confirmados para 12.375