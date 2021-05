Os idosos de 60 a 64 anos que não conseguiram agendar a vacinação nesta semana e se depararam hoje com o aviso de suspensão já podem ficar tranquilos novamente. O município de Guarapari recebeu recentemente as doses para contemplar 100% do público-alvo desta campanha e deverá abrir novo agendamento nos próximos dias.

A informação foi passada pela Prefeitura de Guarapari diante de uma reclamação de um morador, que ao entrar em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) viu que a cidade havia recebido todas as doses para vacinar os idosos desta fase, porém se deparou com o agendamento suspenso nessa manhã.

“A SESA encaminhou um ofício dizendo que os dados do Painel Covid de Vacinação são corretos e devem ser referência. No Painel consta que Guarapari tem 100% das doses para a 1ª dose de 60 a 64 anos. Como pode estar faltando doses? Veja que Guarapari recebeu 6.257 doses, aplicou apenas 4.100 e agendou mais 1.245, o que dá 5.345. Faltam aplicar ou agendar mais de 900 doses”, comentou o morador na reclamação enviada ao Portal 27.

Diante disto, questionamos a Prefeitura, que explicou que o agendamento suspenso foi apenas o que abriu na segunda-feira, já que na época não estavam com as doses para 100% do grupo e ofereceram vagas apenas para as disponíveis, porém agora que estão com o restante, irão abrir um novo agendamento nos próximos dias, seguindo o calendário do governo estadual.

Confira a nota na íntegra: A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que recebeu o lote de vacina que completa 100% de doses para atender ao público de 60 a 64 anos nesta semana, considerando a reserva técnica que deve ser feita pelo município, conforme a orientação do próprio Governo do Estado. O município irá abrir agendamento nos próximos dias. No momento está sendo feita a vacinação do público de 60 a 64 anos, que realizou o agendamento na última segunda-feira (03). Desta forma, não há suspensão de agendamento, apenas é preciso aguardar o atendimento do público já agendado. O município segue um cronograma de vacinação que inclui primeira dose, segunda dose e extensão de novos públicos. As vacinas são sempre aplicadas conforme o público determinado pelo Governo do Estado.