A prefeitura de Piúma entregou para a população um informativo em formato digital, com o balanço dos 100 primeiros dias de governo. O documento é marcado pela transparência dos trabalhos, relatando as principais realizações da gestão do prefeito Paulo Cola até o presente momento.

O prefeito inclusive diz na abertura do informativo que a cidade, além de enfrentar a crise da saúde com relação a Covid-19, enfrenta também a econômica. “Estamos trabalhando no alerta de risco em relação a arrecadação com previsão de queda na casa dos R$ 6 milhões de reais”, explicou ele.

O prefeito reiterou que além desses problemas, muitos outros foram encontrados e foi preciso “arregaçar as mangas” e trabalhar pesado para a cidade começar a tomar um rumo. “Sabemos que ainda tem muito a ser feito, mas estamos só começando”, escreveu.

E os resultados destes trabalhos estão citados no informativo. Dívidas que estão sendo pagas, convênios importantes sendo recuperados, reestruturação do hospital e ampliação dos serviços. Se você quer saber mais dos trabalhos que a gestão pública municipal de Piúma está realizando, basta acessar o link e baixar o informativo completo.

INFORMATIVO 100 DIAS DE GOVERNO