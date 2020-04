Os números do Coronavírus continuam subindo em todo o Brasil. Em Guarapari, até ontem (21) eram 12 casos confirmados, 5 curados e outros 41 em investigação. Os bairros afetados são Santa Mônica, Centro, Muquiçaba (3 casos), Camurugi, Itapebussu (2 casos), Meaípe, Parque Areia Preta, Olaria e Perocão.

ES. O Espírito Santo tem até o momento, 1.313 casos confirmados, 263 curados e 34 mortes. E a partir de hoje o govenador Renato Casagrande autorizou a abertura do comércio, com horávio reduzido e tomando as prevenções em 72 municípios, menos os da Grande Vitória e Alfredo Chaves. Guarapari também está autorizada a reabrir o comércio.

Brasil. O Ministério da Saúde registrou 43.079 casos de coronavírus no Brasil até as 14h desta terça-feira (21). Ao todo, são 2.741 mortes confirmadas até o momento. As informações foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

Todos os estados brasileiros registram casos e mortes por coronavírus. São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 15.385 casos e 1.093 mortes. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 5.306 casos e 461 óbitos. A taxa de letalidade por coronavírus, atualmente, é de 6,4%.