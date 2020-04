Embora tenha anunciado que o comércio de Guarapari seria liberado a partir desta quarta-feira (22) (veja aqui), o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), ainda não assinou o decreto municipal liberando o comércio da cidade.

O Portal 27 procurou a publicação no Diário Oficial dos Municípios, No Diário Oficial do Estado e não havia ainda a publicação do decreto.

Reunião. De acordo com publicação na rede social da prefeitura, uma reunião aconteceu hoje. “Na manhã desta quarta, 22, o Prefeito se reuniu com o Comitê de Emergência em Saúde Pública (Cesp) e representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari (CDL) para alinhar mais detalhes sobre a reabertura do comércio e anunciar novas medidas sanitárias de combate ao novo coronavírus”, explica a publicação.

O Portal 27 apurou que a reunião, que contou com a participação de secretários, acabou agora a pouco e que o decreto pode ser publicado ainda hoje. Nossa equipe andou pelas ruas e percebeu que mesmo sem o decreto, diversos comércios abriram acreditando que o documento já estaria publicado liberando os comércios para funcionamento