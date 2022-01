Uma reportagem publicada hoje (14) no site da CBN Vitória, mostra que a cidade de Guarapari teve uma verdadeira explosão de casos de Covid-19, com o avanço da variante Ômicron, que está impactando no crescimento do número de casos confirmados da Covid no Espírito Santo.

IJSN. Quem explicou a situação para a rádio CBN foi o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira ao programa CBN Cotidiano. “Nessa primeira semana epidemiológica de janeiro tivemos um aumento de casos confirmados da doença em vários municípios, já como efeito da variante Ômicron”, explicou ele.

Segundo o diretor, Guarapari teve aumento de 630% de casos confirmados da doença, na comparação é da última semana de dezembro de 2021 com a primeira semana de janeiro deste ano.

Segundo Lira, os motivos estão ligados a maior circulação e aglomeração de pessoas na cidade em virtude da alta temporada e das festas de fim de ano, além da característica da variante Ômicron, mais transmissível. Ele ressaltou porém, que embora mais transmissível, não aconteceu o aumento do número de óbitos, tendo inclusive diminuição, graças a vacinação, disse ele.

O secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, já havia dito, que Guarapari estaria entre as cidades com maior nível de contaminação. Veja a entrevista do diretor do Instituto a rádio CBN neste LINK