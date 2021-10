Nesta terça-feira (05), Guarapari vai promover uma ação de vacinação de adolescentes sem necessidade de agendamento prévio: basta chegar e ser vacinado com a primeira dose da Pfizer/BioNTech. Adolescentes de 12 a 17 anos só precisam comparecer ao local de aplicação com os documentos solicitados.

A Prefeitura de Guarapari afirma que serão disponibilizadas 1.500 doses do imunizante. A ação, que acontecerá no Complexo Esportivo em Muquiçaba, terá início às 08h e termina às 14h.

Documentos. Além da presença de um responsável, também é obrigatório levar CPF, Cartão do SUS, documento de identidade ou certidão de nascimento do vacinado, documento do responsável e comprovante de residência em nome do vacinado ou responsável.