Não somente pelas belas praias e pelas terapêuticas areias monazíticas se destaca Guarapari. A terra Maratimba possui também diversos talentos. Um deles é Lucas Oliveira Rossoni Costa, nascido e criado em Guarapari, o jovem produtor audiovisual de apenas 21 anos publicou seu primeiro livro recentemente.

“Palhaço” é um livro de poemas e contos, publicado no dia 28 de julho pela Editora Chiado Books. De acordo com o autor, a obra de leitura fluida fala de questões do cotidiano. “A obra procura trazer ao leitor a catarse do seu próprio cotidiano, trabalhando as mais diversas facetas de nossas vidas que, por muitas vezes, desvalorizamos”, afirmou.

De acordo com o autor, a escolha do título do livro se deu com base na representação da profissão do palhaço. “Escolhi “Palhaço” porque é se trata do único profissional da felicidade, a única pessoa que vê a felicidade como uma obrigação, e não como um sentimento natural”, afirmou.

Lucas fala sobre sua experiência como escritor e afirma que pretende seguir carreira na área. “Escrevo desde os 14 anos em páginas e blogs, mas aos 18 comecei a encarar isso com mais seriedade. Pretendo continuar nessa carreira, a satisfação de ver todo o estudo e o carinho que me propus a ter por tanto tempo ganhando forma é indescritível. A ideia é, em breve, produzir outro livro mais extenso”, afirmou.

Sobre a leitura, o autor destaca que por mais que o tempo passe, a mesma é um dos pilares mais importantes, tanto para o entretenimento, quanto para a informação. “Encarar sozinho as palavras de alguém que desconhece é uma experiência única e nos reflete muitas coisas sobre nós mesmos”.

O livro “Palhaço” pode ser adquirido diretamente com o autor, no site da editora e nas melhores livrarias, pelo valor de R$36,00. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre Lucas Oliveira Rossoni Costa pode seguir sua conta no Instagram: @rossonicosta.