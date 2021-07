Antes de comprar medicamentos, vale a pena pesquisar! Uma pesquisa do Procon de Vitória aponta uma variação de até 482,35% nesses itens. É o caso do genérico Sulfato de Salbutamol (2mg/5ml), de 120ml, mais conhecido como “Aerolin”, podendo ser comprado de R$ 3,40 a R$ 19,80.

A segunda maior variação é de 368,09%, registrada na Dipirona monoidratada (500mg/ml), de 10ml, que vai de R$ 2,35 a R$ 11,00. Outros três medicamentos com grande variação são:

Cloridrato de Metoclopramida, de 10 mg (20 comprimidos), também conhecido como Plasil: variação de 321,74%, sendo vendido de R$ 2,30 a R$ 9,70

Amoxicilina, de 500 mg (caixa com 21 cápsulas): 318,87%, custando de R$ 19,66 a R$ 82,35

Cloridrato de Propranolol, de 40 mg (30 comprimidos): 301,89%, com preços de R$ 2,65 a R$ 10,65.

Comparativo

Comparando preços da pesquisa realizada pelo órgão em fevereiro de 2020, a maior elevação de preço foi encontrada no Fenobarbital, de 100 mg (20 comprimidos), conhecido como “Gardenal”, que passou de R$ 2,68 para R$ 5,49, o que representa um aumento de 104,85%.

A maior redução foi registrada na Amoxicilina, de 500mg (21 cápsulas), caindo de R$ 61,78 para R$ 19,66.

Pesquisa

A pesquisa foi feita nos dias 5 e 6 de julho e fez uma análise comparativa de preços dos medicamentos éticos (mais conhecidos como medicamentos de referência) e seus respectivos genéricos, em nove farmácias de todas as regiões da capital.

O objetivo é apresentar os preços e os estabelecimentos ao consumidor para que ele tenha uma referência antes de realizar as compras.

“Fizemos a pesquisa em fevereiro de 2020 e, agora, apresentamos, também, um comparativo de preços. Foram 70 medicamentos, sendo 36 éticos e 34 genéricos. Vale explicar que ético é o nome popular que o remédio recebe e traz a marca, já o genérico é aquele que apresenta apenas o princípio ativo que está na fórmula e não pode indicar a marca. Porém, ambos possuem o mesmo princípio ativo em sua composição”, disse a gerente do Procon de Vitória, Denize Izaita.

“Ao realizar a pesquisa, consideramos os medicamentos éticos e os seus respectivos genéricos de menor preço, independente do laboratório de fabricação. Já para os medicamentos que não possuem genéricos, a pesquisa apresenta apenas a informação de preço coletada do medicamento ético”, pontuou Denize.

Critério

A coleta de preços considerou como critério o preço apresentado com o desconto máximo ofertado pela farmácia, independente da necessidade de cadastro do consumidor, não contemplando nenhuma categoria com condição especial, como aposentados, planos de saúde conveniados e empresas. Também não foram considerados os descontos vinculados ao Programa Farmácia Popular.