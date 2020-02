Hoje fez exatamente 75 anos que os expedicionários brasileiros derrotaram o exército nazista, após 12 horas de batalha, ao conquistarem Monte Castello, no interior da Itália. Até então, esse território era ocupado pelas forças do exército nazista alemão.

Dentre esses expedicionários, 345 eram capixabas que participaram dos combates. Doze deles morreram no combate, entretanto, onze deles ainda estão vivos.

Diante do rigoroso frio e do terreno íngreme, a Força Expedicionária Brasileira hasteou a bandeira verde-amarela no ponto mais alto de Monte Castello, após vencer a batalha contra o exército nazista.

Confira as fotos da Força Expedicionária Brasileira, divulgadas pela página Arquivo Público do Espírito Santo.