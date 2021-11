Policiais Militares da Força Tática da 10ª Companhia Independente, apreenderam no último sábado (06), uma arma de fogo e entorpecentes em bairro de Anchieta. Durante patrulhamento próximo ao campo de futebol do bairro Mãe-ba, um homem portando uma bolsa, ao visualizar a presença policial, empreendeu fugo à mata, sendo imediatamente acompanhado pelos militares.

Os policiais conseguiram alcançar o suspeito e a bolsa que portava, sendo que nela havia 15 (quinze) pinos de cocaína, 17 (dezessete) pedras de crack, além de R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais) em notas trocadas, característicos do tráfico.

Ainda nas buscas pelo terreno, os militares encontraram no trajeto da fuga um revolver calibre 38, carregado com 6 (seis) munições. Com o auxílio do cão farejador K9 Diana, ainda foi localizado na trilha uma sacola com carga de drogas, contendo 362 (trezentos e sessenta e dois) pinos de cocaína, uma porção de cocaína do tamanho aproximado de uma bola de sinuca e três unidades de cocaína um pouco menores. O homem assumiu a propriedade de todo o material e ambos foram apresentados na delegacia de plantão para providências.