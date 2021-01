A prisão ocorreu nesta última terça-feira (26), quando equipes policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Guarapari, localizaram o suspeito da tentativa de homicídio. Ainda segundo a polícia, a vítima seria parente do suspeito.

O homem detido, de 32 anos, não teve o nome revelado, porém foi preso próximo à maré no bairro Camurugi. A Polícia Civil realizou a operação por ter provas que apontam que o suspeito tentou matar o tio com uma facada na cabeça na noite da última segunda-feira (25).

“A vítima é tio do detido, e foi socorrido para UPA de Guarapari com um corte na cabeça, ensanguentado e desorientado”, comentou o delegado Alan Moreno de Andrade, da DHPP de Guarapari.

Ainda segundo as informações do delegado, o detido estava rondando a região do crime e aparentava estar bastante nervoso na hora da prisão. A motivação do crime, para a polícia, é por questões banais.

“Com o autuado, no momento de sua prisão, foi apreendida a faca utilizada para cometer o crime. A motivação do crime está relacionada com uma discussão por questões banais”, disse o delegado.

A faca utilizada no crime foi apreendida e o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, sendo encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde irá aguardar decisão da justiça.