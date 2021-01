A reclamação veio de um morador do bairro Jabaraí. Segundo ele, a obra de asfaltamento de uma rua foi interrompida em outubro pela Prefeitura Municipal de Guarapari e, com as fortes chuvas da época, tudo que havia foi destruído, desperdiçando o dinheiro gasto no projeto.

A rua referida é a José Mendes, e fica no bairro Jabaraí, de acordo com os relatos de um morador, a Prefeitura iniciou as obras em outubro, chegando a fazer o solo brita e passar o piche, porém não finalizaram o serviço, que precisaria ainda da aplicação da camada asfáltica.

“Iniciaram fazendo a pavimentação da rua, mas fizeram apenas o solo brita e jogaram o piche, isso no mês de outubro, mas a Prefeitura largou e foi mexer em outros lugares. Com as chuvas a rua está toda esburacada e o serviço que foi feito já está deteriorado”, comentou o morador.

Ainda segundo ele, a obra também não contemplou a rua com os bueiros “boca de lobo”, acarretando em uma deterioração ainda mais forte, com água empoçada e aumentando os buracos da rua.

O outro lado

Procuramos a Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio de e-mail oficial da assessoria de comunicação, para que pudessem utilizar o direito de resposta e explicar aos moradores o motivo para a interrupção das obras, e ainda falarem sobre a retomada das obras, porém não obtivemos resposta.