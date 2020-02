Uma cabine do pedágio da Rodovia do Sol foi assaltada, às 19h51min de ontem (24). Dois rapazes numa moto renderam o funcionário nessa segunda-feira de carnaval, levando toda a quantia em dinheiro no caixa. As informações foram dadas pela assessoria da Rodosol.

O valor roubado pelos criminosos, até então, não foi informado, mas a Polícia Militar já foi acionada. Quaisquer informações sobre o incidente, favor acionar o disque-denúncia 181.