O Hospital Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari, começará a atender na próxima segunda-feira (30). Nesta primeira fase de funcionamento, serão atendidos, inicialmente, pacientes adultos em internação de enfermaria. O hospital será uma referência dentro da central de vagas para cinco municípios que se enquadrem no perfil de clínica médica estabelecido pela unidade.

Serão disponibilizados 30 leitos de enfermaria para pacientes adultos e 10 leitos na Sala Vermelha (UTI para cuidados iniciais de pacientes graves, que posteriormente serão transferidos para a UTI). Os pacientes poderão ser encaminhados pela UPA ou pelo SAMU. Não haverá atendimento de portas abertas nesta fase inicial. Pacientes de cirurgias de trauma ainda não serão atendidos no hospital e continuarão sendo encaminhados para a UPA ou para hospitais de referência na Grande Vitória.

Em etapas futuras, o hospital expandirá sua capacidade de atendimento. A segunda fase envolve a transferência da maternidade do HIFA, incluindo UTINs, enfermaria e centro cirúrgico, prevista para ocorrer por volta de 14 de outubro. Na terceira etapa, será implantada a UTI adulta, com 10 leitos, e, ao final, serão 20 leitos de UTI para adultos, permitindo que pacientes graves sejam tratados em Guarapari. A previsão é que, até dezembro, o hospital esteja em pleno funcionamento, segundo os diretores.

Quando operar em sua capacidade total, o hospital vai gerar mais de 230 empregos, com possibilidade de aumento. A unidade será referência para os municípios de Alfredo Chaves, Marechal Floriano, Domingos Martins, Anchieta e Guarapari. Em entrevista coletiva realizada ontem (27), o superintendente do HIFA, Jailton Alves Pedroso, e o prefeito Edson Magalhães falaram sobre o início das atividades do hospital. Confira.