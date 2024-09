O Governo do Estado realizou, na manhã desta sexta-feira (27), a inauguração da nova sede da 10ª Delegacia Regional de Anchieta. O espaço passou por reforma financiada pela Prefeitura Municipal, em parceria com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Ao todo, foram investidos R$ 296.811,66 no processo de manutenção e adequação predial. Com isso, o espaço passa a contar com sala de investigação, celas para abrigar pessoas detidas, banheiros, recepção, gabinete de delegado, depósito, salas de apoio e um espaço destinado à futura implantação de uma Sala Marias para recepção humanizada de mulheres em situação de violência doméstica.

A área do terreno é de 512 metros quadrados, com edificação de 405,23 metros quadrados, incluindo um pátio interno de 106,77 metros quadrados destinado à garagem. O imóvel tem 13 cômodos, sendo que um deles também passa a abrigar a nova Central de Videomonitoramento da Prefeitura Municipal de Anchieta. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou a importância da entrega.

“Essa obra é fundamental para o desenvolvimento da atividade policial em Anchieta. Mais estrutura de atendimento à população, além de dignidade aos nossos servidores que precisam de um espaço adequado para trabalhar e conseguir trazer mais segurança a toda a região. Agradecemos à Prefeitura Municipal pela parceria e investimento realizado neste espaço tão importante”, afirmou Damasceno.

A secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, que representou o governador do Estado, Renato Casagrande, na solenidade, ressaltou que essa entrega representa mais uma parceria do Governo do Estado com os municípios, fato que ocorre em todas as partes do Espírito Santo.

“Deixo aqui o meu abraço, em nome do governador Renato Casagrande, que tem muito apreço pelo município de Anchieta, que ele considera uma extensão da própria casa. Mais uma boa entrega estruturante na área da Segurança Pública, que vai trazer benefícios à população de toda a região”, salientou Emanuela Pedroso.

A Delegacia Regional de Anchieta está localizada na Avenida Carlos Lindenberg, 175, no bairro Centro, com fácil acesso. Conta com calçada cidadã e apresenta uma boa estrutura física, com ambientes climatizados e bem iluminados, atendendo melhor às necessidades dos servidores e da população. Sua padronização incluiu a aplicação de cores, recepções independentes, adequações para acessibilidade, entre outros.