Mudança no tabuleiro: Lula pretende ir aos confrontos diretos se a disputa for ao 2º turno

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira, declarou neste domingo (4) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá comparecer aos debates de televisão contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), caso a disputa presencial avance para o segundo turno. A fala ocorreu em Salvador (BA), onde o ministro acompanhou a votação do governador baiano e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT).

“O presidente Lula não tem nenhum problema em participar dos debates. Caso aconteça o segundo turno, ele vai para os debates e vai desmascarar esse adversário, que é um representante da extrema-direita”, afirmou o ministro.

Confiança na vitória e leitura das pesquisas

Além de comentar sobre os confrontos televisivos, Sidônio expressou otimismo em relação ao resultado das urnas e minimizou o avanço de Flávio Bolsonaro apontado pelos institutos Datafolha e Quaest na véspera do pleito.

“A tendência está para a gente. Houve só essa movimentação aí no último período, que é o voto útil. Mesmo assim, eu tenho segurança de que a gente sai na frente no primeiro turno. Ninguém é vidente para definir isso em uma eleição apertada, mas não tenho dúvida de que o presidente vai ganhar”, declarou o titular da Secom.

Ausências no primeiro turno

No primeiro turno, Lula optou por não comparecer a nenhum dos embates transmitidos pela TV. O presidente esteve ausente no debate da Band e no da TV Globo — este último acabou sendo cancelado pela emissora. A decisão final de não participar partiu do próprio chefe do Executivo.

A avaliação do candidato petista foi de que participar de um confronto com múltiplos adversários de oposição seria desvantajoso, já que ele se tornaria o alvo principal de todos e teria tempo reduzido para responder aos ataques. Como alternativa, Lula preferiu conceder uma entrevista ao Flow Podcast.

Dentro do núcleo de campanha, Sidônio Palmeira era um dos defensores da presença de Lula ao menos no debate da Globo, mas a decisão do presidente acabou prevalecendo na primeira fase da disputa.