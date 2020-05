Fortemente aliada as empresas atualmente, a tecnologia facilitou a realização da tradicional reunião de resultados da construtora Ideally, na última quarta-feira, 20 de maio. A reunião mensal referente a março e abril foi realizada pela primeira vez, totalmente virtual, através da plataforma Microsoft Teams, – uma das mais completas do setor – e que teve aumento em sua popularidade devido à pandemia do novo coronavírus. Parte da equipe estava conectada do escritório, sede da empresa, e parte, direto da obra.

“A nossa reunião tem o objetivo de monitoramento dos trabalhos da construtora e era realizada presencialmente. Nessa pandemia, realizamos a primeira reunião de forma virtual e nossa equipe aderiu bem. O setor da construção civil é muito importante para Guarapari, devido a geração de emprego e renda, e quanto a isso, a tecnologia tem sido muito favorável”, disse o diretor da Ideally Construtora, Rodolfo Mai.

Dados da Microsoft Teams apontam que em novembro de 2019, 20 milhões de usuários utilizavam e teve um salto neste ano para mais de 75 milhões de pessoas.

Desde a situação da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a Ideally Construtora vem se adequando as normas do Ministério da Saúde para proteção dos seus colaboradores e medidas de prevenção.

De acordo com o diretor de Tecnologia da Informação da empresa iTPRO Service, Richardson Tauffner, a construtora adotou a plataforma Microsoft Teams por se tratar de uma solução de comunicação inteligente e um hub de integração e inovação, tornando o trabalho ágil e colaborativo. Destaque para suas vantagens:

• Colaboração: flexibilizar o trabalho em equipe, com colaboradores e parceiros externos;

• Intuitivo: fácil utilização de suas funcionalidades e um único local;

• Integração: capacidade de integração com mais de 250 aplicativos de negócios, como: organizar projetos (Trello), aplicação de pesquisas (Survey Monkey), entre outros;

• Segurança: um dos principais fatores, a solução conta com recursos de autenticação de dois fatores para equipes e organizações, criptografia de dados.

A licença utilizada faz parte do licenciamento Microsoft Office365 que a empresa possui, permitindo a participação de até 300 usuários simultâneos.

“A plataforma possui recursos de vídeochamadas e chat. Além de permitir a integração de ferramentas de negócios, compartilhamento de arquivos e tela para os participantes. Escolhemos essa ferramenta que está entre as mais seguras e completas do mercado”, completou Richardson.

Obras funcionando com medidas de prevenção ao Covid-19

As atividades nas três obras que estão em andamento da Ideally Construtora em Guarapari, estão funcionando desde o último dia 14 de abril, após paralisação por quinze dias por causa da pandemia do novo coronavírus.

A construtora está seguindo às orientações de prevenção a saúde dos colaboradores, clientes, prestadores de serviços e fornecedores, no que se refere ao Covid-19. Todas as obras foram devidamente sinalizadas com as normas de prevenção que estão sendo monitoradas pelas equipes de coordenação. O uso de máscara pelas equipes nas obras, distanciamento de pelo menos 1,5 metros. Além dos locais indicados para lavagem das mãos estão disponíveis nas obras.

De acordo com o Decreto Estadual os setores da indústria e da prestação de serviço podem funcionar normalmente, também seguindo os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde.