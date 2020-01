Inúmeras famílias foram atingidas pelas fortes chuvas nas últimas semanas. As enchentes, inundações e deslizamentos no município de Alfredo Chaves fizerem com que, mais do que nunca, a cidade precise da solidariedade do povo brasileiro.

Muitas pessoas ainda se encontram abrigadas em casa de amigos e parentes. Os desabrigados dependem de doações de alimentos, roupas, medicamentos e materiais de higiene e limpeza.

Padre José Morais, que assumiu a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no dia 4 de janeiro deste ano, tem acompanhado e prestado apoio diariamente às famílias afetadas. Segundo o sacerdote o momento é de dor e solidariedade: “temos que ter confiança em Deus que está acima de tudo, inclusive da natureza. Não adianta termos fé e desmatar. A fé não é um amuleto e é nesse momento que precisamos dela para suportar todas as situações diversas da vida”, completa o padre.

Padre José Morais fala ainda sobre o fundo criado para ajudar os atingidos pela chuva: “o fundo é uma necessidade, pois precisamos ter dinheiro para comprar remédios e auxiliar nas causas urgentes. Precisamos que as doações de alimentos não cessem, já que se tratam de muitos afetados. Que as pessoas se solidarizem com as doações de eletrodomésticos como fogão e geladeira também”, frisa o sacerdote.

De acordo com informações repassadas pelo coordenador da Defesa Civil, Audinei Cardoso da Silva, alguns locais ainda não puderam ser acessados por equipe do órgão: “nossa cidade teve 90% da sua área territorial afetada pela chuva – pontes precisam ser recuperadas e trechos de estradas ainda estão interditados, conclui o coordenador.

SOS Alfredo Chaves. Frente a tal cenário a Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Alfredo Chaves mobiliza a sociedade brasileira para ajudar as vítimas das enchentes. As ações de SOS Alfredo Chaves, além de prestar socorro nesta fase de caráter emergencial, também desenvolvem planos de trabalho a médio e longo prazo.

Donativos. A pedido do arcebispo Dom Dario Campos, todas as paróquias da Arquidiocese de Vitória, assim com a Mitra Arquidiocesana, localizada na Cidade Alta, se tornaram centros de recebimento de doações.Todas as secretarias paroquiais que já estão recebendo roupas, colchonetes, água, produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis.

Medicamentos. No momento é necessários kits compostos por antibióticos, anti-inflamatórios, antiparasitários, analgésicos, antitérmicos e anti-hipertensivos.

Distribuição de Água. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município informou que estão sendo enviado caminhões-pipa aos que sofrem com problemas na distribuição de água. Um dos grandes desafios de Alfredo Chaves em meio ao caos é ter água potável. De acordo com Luís Carlos Cardoso, representante do SAAE que cedeu entrevista, informou que há um protocolo de emergência a ser seguido em caso de enchente. Por causa da proporção das chuvas houve um estrago no encanamento de captação no rio, o que acarretou na paralisação total do serviço. “É importante que a população tenha consciência e não desperdice água potável como, por exemplo, lavando calçadas”, esclareceu. A previsão é que o atendimento volte ao normal no final desta tarde (20). Luís Carlos esclarece ainda que as doações de água potável são muito bem-vindas, sobretudo para a alimentação. “Nesse momento difícil, mais do que nunca é necessário ter solidariedade”, conclui o representante do SAAE.

FAÇA SUA DOAÇÃO:

Para contribuir com a Campanha SOS Alfredo Chaves basta fazer uma doação de qualquer valor na conta bancária especificada:

BANESTES

Banco 021

Agência: 0139

Poupança: 30.540.751

CNPJ: 27.054.162/0045-80