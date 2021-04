Uma confusão e desespero manhã de ontem (18) no Detenção Provisória (CDP) de Guarapari. Segundo as informações apuradas, um detento teria ateado fogo em um colchão causando pânico no local.

Os familiares foram para o local em busca de notícias. Os advogados foram surpreendidos com uma verdadeira correria dentro e fora da penitenciária. Os advogados não foram autorizados a entrar.

O detento apontado por atear fogo em um colchão, dentro da cela, foi encaminhado à autoridade policial na tarde de domingo, e o interno, segundo a Secretaria de Justiça, vai responder por procedimento administrativo disciplinar.

Do lado de fora familiares e advogados viram quando uma ambulância saiu de dentro do CDP com algum interno que precisava de atendimento médico. Um advogado ouviu quando um agente pediu apoio ao Corpo de Bombeiros e o Samu.

“Estou aqui presente no CDPG, vim visitar uns clientes porque tenho audiência na segunda-feira, e me deparei com uma cena estranha. Estou sendo impedido de entrar, mas até entendo o porquê. Os agentes estão desesperados, correndo, e já retiraram ambulâncias, carros, e estão pedindo apoio ao Corpo de Bombeiros e Samu. O cheiro é forte, e parece ser gás ou algo que queimou, mas não tem nenhuma fumaça”, informou um advogado.

Os familiares declaram que ouviram tiros de bala de borracha e o clamor dos internos. “Eles gritavam o tempo todo pedindo ajuda. Ouvimos os tiros de bala de borracha, mas os agentes desmentiram. Quando o reforço chegou, na parte da tarde, quase passaram por cima da gente”, disse a irmã de um detento.

Os agentes informaram aos advogados na tarde de domingo, que uma cela teria sido incendiada, mas o fogo foi controlado pelos próprios agentes, e por esse motivo o Corpo de Bombeiros foi cancelado. A entrada dos advogados não foi autorizada durante a tarde. Segundos os familiares, nove internos ficaram feridos e foram atendidos na enfermaria da unidade, mas a informação não foi confirmada pela Sejus.

A Secretaria da Justiça esclareceu por nota que o fogo foi rapidamente controlado por inspetores penitenciários, e não ocasionou vítimas e grandes danos, pois no momento do fato, internos estavam em horário de banho, que ocorre na galeria, do lado externo da cela.

A entrada de advogados foi liberada, segundo a Sejus, após o encerramento da ocorrência, registrada no domingo (18). A OAB-ES acompanhou todo o procedimento realizado na unidade prisional.