Nesta terça-feira (7) os alunos do UMEF Irmã Feliciana Garcia, de Ilha dos Ayres, que participam do Projeto Anjos da Guarda, tiveram um encontro muito especial com a inspetora da Mulher, da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV), Laís Mongin. A aula foi sobre Violência Doméstica.

A Inspetora cativou a atenção dos alunos com uma apresentação envolvente e didática. “Essa conversa com os adolescentes é muito importante, pois eles, muitas vezes, não têm conhecimento completo sobre o que constitui violência doméstica, suas diferentes formas e os impactos que essa violência pode ter nas vítimas”, ressalta.

Durante a palestra, a inspetora destacou a importância de identificar os sinais de violência doméstica, compreender seus impactos nas vítimas e saber como buscar ajuda. Além disso, ela enfatizou a necessidade de romper o ciclo da violência e como a denúncia de situações de abuso é crucial para garantir a segurança das vítimas. Também explicou os recursos e serviços disponíveis para auxiliar as pessoas que enfrentam violência doméstica.

“Muitas pessoas não estão plenamente conscientes dos diferentes tipos de violência que podem ocorrer dentro de um relacionamento e de seus efeitos devastadores na vida das vítimas. Através dessa conversa, é possível informar e educar os adolescentes sobre o tema, destacando a importância de reconhecer os sinais de abuso e, principalmente, saber como agir”, explica a Mongin.

Além de violência doméstica, os alunos têm aulas de educação no trânsito, meio ambiente, bullying, entre outros temas. Essa é a quinta escola municipal que recebe o projeto Anjos da Guarda.

“Todas as disciplinas são ministradas por agentes da GMVV. O projeto tem um papel significativo para o mundo escolar, pois é nítido a transformação no comportamento dos alunos. Eles passam a ter disciplina e respeito pelo próximo”, explica o inspetor escolar, Ricardo Saibert.