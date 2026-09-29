Guarapari inicia renovação de licenças para comerciantes e permissionários em outubro

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Integração da Cidade (Semic), inicia em outubro o processo de renovação das licenças para o exercício de 2027. Comerciantes e permissionários devem comparecer à secretaria conforme o cronograma estabelecido para cada categoria. O atendimento será realizado das 9h às 12h e das 14h às 17h, somente nos dias de expediente municipal. A Semic funciona na Avenida Paris, nº 680, na Praia do Morro, dentro do Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra.

O cronograma foi organizado de acordo com as atividades exercidas pelos permissionários.

Confira as datas

De 1º a 9 de outubro: bebidas, churrasquinho e salgados.

De 13 a 16 de outubro: atividades náuticas, como jet banana, caiaque, stand up e passeio de barco, além de locação de cadeiras e ombrelones.

De 19 a 23 de outubro: artigos de praia, milho e derivados e produtos gelados.

De 26 a 30 de outubro: artesanato, artigos religiosos, brinquedos infláveis, churrasco grego, churros, doces, hot dog, lanches, massagens de massoterapia, pipoca e algodão-doce, pula-pula, salada de frutas, tatuagem de henna e tererê, temperos e venda de panos de prato.

Documentação necessária

Para renovar a licença, é necessário apresentar um documento oficial com foto e a Certidão Negativa de Débitos Municipais dentro do prazo de validade. Também será aceita a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. No caso de pessoa jurídica, o responsável legal deverá comparecer e apresentar, além dos documentos pessoais, a certidão da empresa.

O prazo geral para a renovação termina no dia 30 de outubro de 2026, às 17h. Quem não conseguir comparecer durante o período específico de sua categoria poderá procurar a Semic em outra data, desde que dentro do prazo final estabelecido.

Segundo o secretário municipal de Integração da Cidade, Ronaldo Gomes, a organização por categorias tem o objetivo de facilitar o atendimento e evitar concentração de pessoas. “É muito importante que cada permissionário fique atento ao cronograma e procure a SEMIC dentro da data correspondente à sua categoria. Organizamos esse calendário justamente para facilitar o atendimento e garantir mais agilidade durante o processo de renovação”, destacou.

O secretário também reforçou que os permissionários que não puderem comparecer na data específica ainda poderão realizar o procedimento até o prazo final, mas orientou que os interessados não deixem a renovação para os últimos dias e compareçam com toda a documentação exigida.

Não haverá atendimento aos sábados, domingos e no dia 12 de outubro, feriado nacional. A Prefeitura orienta os interessados a acompanharem os canais oficiais do município para eventuais mudanças no expediente.