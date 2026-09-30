Outubro Rosa em Vitória: capital oferta 5 mil vagas para mamografia durante o mês de conscientização

A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) disponibilizará 5 mil mamografias ao longo do mês de outubro. O volume representa quase quatro vezes a média mensal da capital, que é de aproximadamente 1,3 mil exames. A expansão faz parte das ações do Outubro Rosa, focado na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero.

A abertura oficial da campanha ocorre nesta quarta-feira (30), às 16 horas, no auditório do Palácio Municipal de Vitória, localizado no bairro Bento Ferreira. O evento contará com a palestra “Prevenção e Controle do Câncer”, ministrada pelo médico oncologista Loureno Cezana, seguida pela iluminação especial em tom rosa na fachada do prédio da prefeitura.

Ações nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Ao longo de todo o mês, as 29 unidades de saúde espalhadas pelo município realizarão atendimentos e atividades voltadas à saúde da mulher:

Exames e Agendamentos: Orientação, encaminhamento para mamografia e realização de exames preventivos (Papanicolau).

Cuidados Gerais: Aplicação de vacinas, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e ações de educação em saúde.

Sensibilização: Atividades comunitárias foca no autocuidado e na importância do rastreamento precoce.

Evento Esportivo e de Bem-Estar

Além do atendimento nas unidades básicas, a programação contempla a Remada Rosa, agendada para o primeiro sábado do mês:

Data e Horário: Sábado, 3 de outubro, das 7h30 às 12h.

Local: Guarderia, na Enseada do Suá.

Objetivo: Promover a prática de atividades físicas, saúde e bem-estar em um ambiente integrado à natureza.

Atendimentos e Estrutura da Campanha