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Outubro Rosa em Vitória: capital oferta 5 mil vagas para mamografia durante o mês de conscientização

Programação do Outubro Rosa mobiliza as 29 unidades de saúde da capital com reforço na oferta de exames, testes rápidos e atividades educativas

A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) disponibilizará 5 mil mamografias ao longo do mês de outubro. O volume representa quase quatro vezes a média mensal da capital, que é de aproximadamente 1,3 mil exames. A expansão faz parte das ações do Outubro Rosa, focado na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero.

A abertura oficial da campanha ocorre nesta quarta-feira (30), às 16 horas, no auditório do Palácio Municipal de Vitória, localizado no bairro Bento Ferreira. O evento contará com a palestra “Prevenção e Controle do Câncer”, ministrada pelo médico oncologista Loureno Cezana, seguida pela iluminação especial em tom rosa na fachada do prédio da prefeitura.

Ações nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Ao longo de todo o mês, as 29 unidades de saúde espalhadas pelo município realizarão atendimentos e atividades voltadas à saúde da mulher:

  • Exames e Agendamentos: Orientação, encaminhamento para mamografia e realização de exames preventivos (Papanicolau).

  • Cuidados Gerais: Aplicação de vacinas, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e ações de educação em saúde.

  • Sensibilização: Atividades comunitárias foca no autocuidado e na importância do rastreamento precoce.

Evento Esportivo e de Bem-Estar

Além do atendimento nas unidades básicas, a programação contempla a Remada Rosa, agendada para o primeiro sábado do mês:

  • Data e Horário: Sábado, 3 de outubro, das 7h30 às 12h.

  • Local: Guarderia, na Enseada do Suá.

  • Objetivo: Promover a prática de atividades físicas, saúde e bem-estar em um ambiente integrado à natureza.

Atendimentos e Estrutura da Campanha

Ação / IndicadorMês RegularEspecial Outubro Rosa
Vagas de Mamografia~1.300 exames/mês5.000 exames
Pontos de AtendimentoUnidades de Saúde29 Unidades de Saúde + Ações externas
Foco dos ServiçosRastreamento de rotinaExames preventivos, vacinação e testes rápidos
Evento de AberturaQuarta-feira (30), às 16h, na PMV

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Grande Vitória, Saúde

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