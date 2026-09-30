Dois homens são presos em flagrante após furto a comércio em Guarapari

Dois homens, de 46 e 26 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), suspeitos de envolvimento em um furto qualificado e receptação, em Guarapari. A prisão aconteceu ontem, terça-feira (29), durante uma operação realizada pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) no bairro Muquiçaba.

A ação teve início após um furto registrado durante a madrugada em um estabelecimento comercial da região. A partir das informações levantadas, os policiais iniciaram diligências para identificar os suspeitos e recuperar os objetos levados.

Durante as investigações, a equipe teve acesso a imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos e conseguiu acompanhar o deslocamento de um dos envolvidos após o crime. Segundo a Polícia Civil, as imagens mostraram o suspeito entrando em um prédio localizado sobre uma farmácia, onde os materiais furtados teriam sido levados.

Com as informações obtidas, os policiais foram até o imóvel e localizaram um homem de 46 anos. Um segundo suspeito, de 26 anos, também estava dentro do apartamento. De acordo com a PCES, os ocupantes se recusaram a abrir a porta e, após os policiais ouvirem ruídos no interior do imóvel, foi necessário utilizar força para acessar o apartamento.

No local, os agentes encontraram uma televisão com características semelhantes às do aparelho informado na ocorrência de furto, além de uma motosserra da marca Stihl. Ainda durante a diligência, os policiais verificaram que as características físicas do homem de 46 anos eram semelhantes às do indivíduo registrado pelas câmeras carregando os materiais furtados.

Os dois suspeitos foram encaminhados à unidade policial e autuados em flagrante pelos crimes investigados. Após os procedimentos legais, eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.