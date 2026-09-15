De 5 dias para o mesmo dia: Amazon acelera entregas em Guarapari e mais 4 cidades do ES para poucas horas

Os consumidores de Guarapari, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana passarão a receber suas compras da Amazon em poucas horas. A modalidade de entrega no mesmo dia entra em operação a partir desta quarta-feira (16), reduzindo drasticamente o prazo médio anterior, que variava entre quatro e cinco dias para o Espírito Santo.

A aceleração nas entregas é fruto da abertura do primeiro Centro de Distribuição (CD) da gigante do e-commerce no estado. Instalação situada em Cariacica, a unidade possui 31 mil metros quadrados e capacidade para processar mais de 420 mil pacotes semanalmente.

Valores e Condições de Frete

A empresa ressaltou que a drástica redução no tempo de entrega não provocará aumento nas tarifas de frete praticadas no mercado capixaba.

Assinantes Amazon Prime: Entrega no mesmo dia gratuita para pedidos elegíveis a partir de R$ 19,00. Para compras abaixo desse valor, a taxa de envio será de R$ 8,90.

Não Assinantes: A modalidade no mesmo dia custará R$ 10,90 em compras inferiores ao valor mínimo. A gratuidade no primeiro pedido do site permanece válida.

Abrangência: A disponibilidade da entrega acelerada depende do CEP de destino e do tipo de item adicionado ao carrinho. A Amazon reafirmou que continua atendendo a todos os 78 municípios capixabas com os prazos convencionais.

Impacto Econômico e Infraestrutura Logística

A operação do novo CD é administrada em parceria com a operadora logística DHL Supply Chain e pode gerar mais de 500 postos de trabalho diretos e indiretos nos períodos de pico de vendas. Com o novo galpão, a Amazon passa a contar com cinco estruturas de suporte logístico no Espírito Santo, incluindo bases em Cachoeiro de Itapemirim e Viana.

O empreendimento atua sob o modelo FBA (Logística da Amazon), no qual pequenas e médias empresas do Espírito Santo estocam seus produtos no CD de Cariacica. Com isso, os vendedores locais ganham o selo Prime, expandindo suas vendas para todo o país com entregas mais céleres.

Resumo das Novas Condições de Entrega