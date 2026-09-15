Operação Artlife: Gaeco cumpre mandados contra lavagem de dinheiro na Grande Vitória e Guarapari

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), deflagrou na manhã desta terça-feira (15) a Operação Artlife. A ofensiva cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Guarapari, Vila Velha e Cariacica, no âmbito de um inquérito que apura esquemas de lavagem de dinheiro e ocultação de bens ligados a organizações criminosas.
As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de Anchieta, atuando como Juízo das Garantias, e contemplaram também o bloqueio judicial de bens, contas e valores vinculados aos investigados.
Apreensões e Tentativa de Destruição de Provas
Durante as diligências, as equipes apreenderam farto material documental e dispositivos eletrônicos, que serão submetidos à perícia técnica para o mapeamento das movimentações financeiras em espécie e rastreamento de patrimônio ilícito.
Flagrante de Obstrução: Durante o cumprimento de um dos mandados de busca, um dos alvos da operação destruiu o próprio aparelho celular na tentativa de impedir a extração de dados e a coleta de provas pelas autoridades.
Foco da Investigação: A apuração mira a identificação de laranjas, circulação de valores não declarados e estruturas de blindagem patrimonial mantidas pelo grupo criminoso na Grande Vitória e no litoral Sul.
Mobilização Operacional do MPES e da Polícia Militar
A operação contou com o apoio de uma ampla estrutura de inteligência e forças táticas para garantir o cumprimento seguro das ordens judiciais:
Efetivo: Atuação de 2 Promotores de Justiça do Gaeco e 37 policiais militares.
Unidades Envolvidas: Suporte da Assessoria Militar do MPES, Batalhão de Missões Especiais (BME), Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE) e Batalhão de Ações com Cães (BAC) da PMES.
O MPES informou que as investigações prosseguem com o cruzamento dos dados digitais apreendidos, análise dos documentos e o agendamento de depoimentos e interrogatórios dos suspeitos.
Resumo da Operação
|Parâmetro
|Detalhes
|Operação
|Operação Artlife (Gaeco-Central / MPES)
|Data da Ação
|Terça-feira, 15 de setembro de 2026
|Cidades Alvo
|Guarapari, Vila Velha e Cariacica
|Alvo Principal
|Lavagem de dinheiro, circulação de valores em espécie e ocultação de bens
|Medidas Judiciais
|Buscas, apreensões de eletrônicos/documentos e bloqueio de bens
|Intercorrência
|Destruição de aparelho celular por um dos investigados durante a abordagem
|Autorização Judicial
|Vara Criminal de Anchieta (Juízo das Garantias)