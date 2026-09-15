Operação Artlife: Gaeco cumpre mandados contra lavagem de dinheiro na Grande Vitória e Guarapari

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), deflagrou na manhã desta terça-feira (15) a Operação Artlife. A ofensiva cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Guarapari, Vila Velha e Cariacica, no âmbito de um inquérito que apura esquemas de lavagem de dinheiro e ocultação de bens ligados a organizações criminosas.

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de Anchieta, atuando como Juízo das Garantias, e contemplaram também o bloqueio judicial de bens, contas e valores vinculados aos investigados.

Apreensões e Tentativa de Destruição de Provas

Durante as diligências, as equipes apreenderam farto material documental e dispositivos eletrônicos, que serão submetidos à perícia técnica para o mapeamento das movimentações financeiras em espécie e rastreamento de patrimônio ilícito.

Flagrante de Obstrução: Durante o cumprimento de um dos mandados de busca, um dos alvos da operação destruiu o próprio aparelho celular na tentativa de impedir a extração de dados e a coleta de provas pelas autoridades.

Foco da Investigação: A apuração mira a identificação de laranjas, circulação de valores não declarados e estruturas de blindagem patrimonial mantidas pelo grupo criminoso na Grande Vitória e no litoral Sul.

Mobilização Operacional do MPES e da Polícia Militar

A operação contou com o apoio de uma ampla estrutura de inteligência e forças táticas para garantir o cumprimento seguro das ordens judiciais:

Efetivo: Atuação de 2 Promotores de Justiça do Gaeco e 37 policiais militares.

Unidades Envolvidas: Suporte da Assessoria Militar do MPES, Batalhão de Missões Especiais (BME), Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE) e Batalhão de Ações com Cães (BAC) da PMES.

O MPES informou que as investigações prosseguem com o cruzamento dos dados digitais apreendidos, análise dos documentos e o agendamento de depoimentos e interrogatórios dos suspeitos.

Resumo da Operação