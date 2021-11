Personagens que fizeram e fazem a história da comunicação no Espírito Santo foram homenageados na noite do último dia (4), na Assembleia Legislativa (Ales). Eles receberam a Comenda do Mérito Legislativo Jairo Maria, que leva o nome de um dos mais renomados radialistas do Estado. Antes restrita aos radialistas, a comenda foi ampliada para ser entregue para todos os tipos de profissionais da comunicação.

Jornalista. Entre os homenageados está o editor e um dos criadores do portal 27, o jornalista Wilcler Carvalho Lopes, que em 2022 completa 20 anos de formação em jornalismo. O proponente da sessão foi o deputado Torino Marques (PSL), que é da área da comunicação e chegou a trabalhar com Jairo Maia. Ele falou sobre as adaptações que empresas e profissionais tiveram de promover por conta da internet.

Wilcler disse que ficou feliz com a lembrança. “Uma honra para mim ser lembrado pelo deputado Torino Marques. Uma honra porque ele é um homem da comunicação e realiza um excelente trabalho na assembleia. Além do mais, fiquei ainda mais honrado por estar entre essas verdadeiras lendas da comunicação do Estado. Estar entre as pessoas que fizeram e fazem parte da história da comunicação capixaba e receber essa comenda do nosso querido Jairo Maia, me deixa sem palavras. Essa comenda é motivo de muito orgulho para mim. Estou extremamente feliz e agradecido ao deputado por essa horaria a todos nós, operários da comunicação”

“É uma categoria fundamental para a nossa história. Hoje somos profissionais e empreendedores, que incorporaram as exigências do mercado. Antes jornalistas, radialistas e cinegrafistas; hoje podcasters, gestores de mídias sociais, blogueiros e outros. Hoje é tudo digital, mas o DNA é o mesmo, a vocação de ser comunicador”, frisou.

Para Capitão Assumção (Patri), é preciso valorizar os profissionais da comunicação. O parlamentar contou que aprendeu o valor da imprensa desde novo em atividades na escola, com revistas em quadrinhos e tirinhas de jornal.

“Os primórdios do que lembro sobre jornalismo aprendi com uma professora, que são pessoas que levam informação para o povo. (…) Eu sei das dificuldades que vocês passam pra levar boa informação, mas que são grandes profissionais”, salientou.

José Luiz Dantas, CEO da Universidade de Vila Velha (UVV) e radialista, destacou que começou no rádio há mais de 30 anos e que o veículo é uma paixão para ele. “A comunicação, mais do que um dom divino, é um meio para o desenvolvimento da sociedade. Leva a verdade, fato relevante, esclarece a população. É fazer cidadania, com responsabilidade social”, afirmou.

Após as falas, 27 convidados receberam a Comenda do Mérito Legislativo Jairo Maria. Dentre os homenageados, radialistas, jornalistas, empresários do ramo da comunicação e outros profissionais da área. Álbum de fotos da solene

Jairo Maia. Com mais de 50 anos de trabalhos dedicados ao rádio, Jairo Maia foi um ícone da comunicação no Espírito Santo, tendo iniciado a carreira em 1957, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele faleceu em março de 2013, aos 77 anos, vítima de um linfoma que provocou falência múltipla dos órgãos. Em 2017, por meio da Resolução 4.675, foi criada a comenda que leva o nome dele.

Confira o nome dos homenageados