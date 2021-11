A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu armas, drogas, recuperou veículos e deteve dois foragidos da justiça, durante fiscalizações neste feriado prolongado (29 à 02).

Sexta-feira. Na sexta-feira (29), no km 131 da BR 262, em Brejetuba (ES), foi abordado um Celta, com três ocupantes. Após vistorias, os policiais encontraram dentro do porta malas do veículo, 09 embalagens contendo cocaína e 13 de maconha, além de um “dichavador” e sedas. Ainda na sexta-feira (29), no município de Linhares (ES), uma equipe da PRF abordou no km 57, um caminhão, com um ocupante. Durante consulta aos sistemas, foi verificado que existia um mandado de prisão em seu desfavor. Também na noite desta sexta-feira(29), policiais rodoviários federais abordaram um Corolla, no km 166 da BR 101, com dois ocupantes. Após buscas, foi encontrado dentro da bolsa da passageira, 2 tabletes de maconha, 1 bucha de haxixe e 2 comprimidos de droga.

Sábado. Na manhã de sábado (30), no km 251 da BR 101, em Serra (ES), uma equipe da PRF abordou um Citroen C4, com um ocupante. Em consultas aos sistemas da PRF, foi constatado que existia para o homem, um mandado de prisão em aberto. Após atendimento a um acidente no km 357 da BR 101, em Anchieta (ES), envolvendo um veículo de passeio e um caminhão. A equipe realizou vistorias no interior do caminhão, onde foi encontrado uma cartela contendo três comprimidos de anfetamina e uma bucha de maconha.

Domingo. No domingo (31), um veículo foi recuperado no km 57 da BR 101, em Linhares (ES). Após consultas, foi constatado uma ocorrência de apropriação indébita, datado em 19/10/2021.

Segunda. Na tarde desta segunda (01), uma motocicleta foi recuperada, no km 229 da BR 101, em Fundão. Após vistorias os policiais identificaram que existia uma restrição de furto/roubo, em 27/02/2018.

Terça. Na terça-feira (02), policiais efetuavam fiscalização no km 60 da BR 101, em São Mateus (ES), quando abordaram um Renault/Logan. Em vistorias nos elementos de identificação veicular, foi comprovado que o veículo possuía sinais de adulterações, com restrição de furto. A última ocorrência foi registrada também na segunda-feira (02), no km 140 da BR 101, em Linhares (ES), quando uma equipe da PRF abordou um VW/Gol, com três ocupantes. Durante vistorias no interior do veículo, os policiais encontraram um revólver cal .38, municiado.