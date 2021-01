O jovem de 26 anos morto em Guarapari na madrugada deste domingo, estava preso pelo assassinato do casal Lorrayne Santiago Vieira, 16 anos, e Fábio dos Santos Kill, 20, nas Três Praias, em 2014.

Matheus Montenegro Jesus estava em uma casa de eventos no bairro Fátima Cidade Jardim, onde foi assassinado. Quem estava na festa disse a polícia que alugaram a casa para uma confraternização e que dois indivíduos encapuzados entraram no local e se dirigiram em direção ao Matheus e realizaram diversos disparos de arma de fogo contra ele e se evadiram do local.

A perícia constatou cinco perfurações, sendo quatro na região do tórax e uma na cabeça. O corpo do jovem foi levado para o DML em Vitória, e já foi liberado para a família.

Matheus foi preso quando tinha 19 anos, dois meses depois do crime nas Três Praias. Na época, o jovem foi se apresentar espontaneamente na delegacia acompanhado do advogado, e após prestar esclarecimentos, foi comunicado que havia um mandado de prisão em aberto no nome dele.

Matheus e mais quatro envolvidos foram a julgamento em dezembro de 2017. O júri popular foi realizado no Fórum Desembargador Gregório Magno, em Guarapari, pelo juiz Eliezer Mattos Scherrer Júnior. Os quatro eram acusados de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e desde o início o processo correu em segredo de justiça.

O assassinato do casal chocou a população de Guarapari, já que, além de jovens, foram encontrados com marcas de tiros e agressões. No dia do crime, os dois saíram de casa para tomar um açaí e desapareceram. A moto dos jovens foi encontrada abandonada nas Três Praias e os corpos só apareceram no local no dia seguinte.

Após dois dias de julgamento, os citados foram absolvidos, e posteriormente soltos. Segundo os advogados dos citados, um novo júri popular pode acontecer ainda este ano sobre o caso.