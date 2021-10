O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) promove, na próxima sexta-feira (05), a partir das 14 horas, um leilão de imóveis com mais de 60 opções para interessados em disputar e adquirir os bens em disputa. São imóveis de diferentes naturezas, como salas comerciais, terrenos rurais, passando por imóveis residenciais urbanos e também loteamentos industriais.

Há diversas opções e como destaque no interior estão uma pousada com 12 chalés, localizado em Conceição da Barra, e um terreno de cultura com 42 hectares em Santa Leopoldina. Já Grande Vitória, como boas opções de investimento imobiliário, estão três apartamentos: um em Vila Velha, na Praia da Costa, com dois quartos, uma suíte, além de área de serviço, com 176,05 metros quadrados, e em Vitória, um imóvel que com três quartos e vaga de garagem no bairro Romão e outro apartamento, estilo “flat”, em Santa Helena, de dois quartos.

O leilão será na sede do banco, em Vitória, é aberto ao público e não requer credenciamento prévio para a participação.