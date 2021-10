Nessa quarta-feira (27), policiais militares do 9º Batalhão realizaram diversas ações, dentre elas, a liberação de uma família que estava como refém, apreensão de armas, drogas e recuperação de veículo durante patrulhamentos realizados no município de Cachoeiro de Itapemirim.

Policiais militares foram acionados em uma ocorrência de veiculo furtado, ao realizar patrulhamento pelas proximidades do bairro BNH, localizaram o carro.

No bairro União, policiais abordaram dois indivíduos, e com eles foram encontradas 70 pedras de crack; R$ 90,00 em espécie; 01 mochila com 01 revólver Taurus, calibre. 38, municiado com 05 munições intactas do mesmo calibre; 01 munição calibre .40 intacta, 01 simulacro de pistola, 01 simulacro de carabina, 01 balaclava, 01 rádio comunicador e 01 base de carga. Constam denúncias via “181” relatando os conduzidos como envolvidos com o crime de tráfico de drogas ilícitas

No bairro Monte Cristo, militares receberam informações de uma mulher que estava em cárcere privado, pelo próprio companheiro. Após muita insistência os militares foram atendidos por um homem que estava muito nervoso negando-se a dar mais informações. Mediante negociação, conseguiram adentrar a residência e dentro da geladeira foi encontrada 01 arma de fogo semi-industrial calibre 12 e 07 munições intactas do mesmo calibre. A vítima e seus dois filhos foram socorridos para a unidade de saúde mais próxima.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local.