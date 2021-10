Forças de segurança pública do Espírito Santo, integradas, deflagraram, na manhã dessa sexta-feira (29), a Operação Alemão, com objetivo de combater e desarticular uma organização criminosa que pratica tráfico de drogas, com foco principal em Guarapari e Alfredo Chaves.

A ação conta com participação das polícias Civil e Militar, Guarda Municipal de Anchieta, Polícia Rodoviária Federal, Gerência de Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e Notaer. Mais de 100 agentes participam da ação, que está sendo acompanhada pelo secretário Alexandre Ramalho.

Ao todo, estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão, além de 19 mandados de prisão, com alvos em Guarapari, Alfredo Chaves, Anchieta e Vila Velha. Mais detalhes serão repassados à imprensa posteriormente.