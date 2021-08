A Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari (CDL) está preparando uma grande promoção que vai movimentar a economia da cidade. É o LIQUIDA GUARÁ, que será uma semana de super descontos e vai acontecer de 10 a 18 de setembro 2021. O objetivo do CDL é reaquecer a economia da cidade, que foi muito prejudicada pela pandemia.

“Com a redução dos índices de contágio e com a vacinação de grande parte da população a tendência é que a economia reaja e os negócios voltem a apresentar resultados positivos. Levando em conta que Guarapari é o centro econômico da região do litoral sul, estamos programando uma ação onde todo o comércio da cidade entre em promoção”, explicou Aguinaldo Ferreira, superintendente da CDL de Guarapari.

Descontos. Segundo ele, os lojistas que aderirem a campanha vão oferecer grandes descontos para os consumidores. A campanha é uma produção do CDL Guarapari, SPC Brasil e Sindilojas Guarapari. E o CDL reforça a importância de serem bons descontos. “Ressaltamos que serão descontos reais, e iniciamos da base de que os lojistas partam de 15% de descontos. Os consumidores conhecem preços. É o momento certo de vender o que ficou no estoque ou renovar produtos”, explica Aguinaldo.

Data fixa. De acordo com a CDL, poderão participar da “LIQUIDA GUARÁ” lojas e empresas de todos os segmentos de Guarapari. “A ideia é consolidar a data para promoções futuras. Nossa equipe está preparada para dar todo o suporte necessário aos lojistas interessados em participar. Tenho certeza que será uma campanha que veio para ficar definitivamente, nos moldes das várias datas importantes para as vendas no comércio”, disse o presidente do CDL de Guarapari, Leonardo Brandão Rocha

Cadastro. Segundo a CDL, a campanha é 100 % gratuita e para os lojistas e comerciantes interessados, basta preenchimento de dados no link abaixo. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUEq_jHQx3dpI1pIIBhm4mH_B-H2Veo_Wv__KULAmuHocbyg/viewform

