Em comemoração ao Dia das Mães, as lojas Grande Rio irão sortear uma cozinha completa. Para concorrer a esse prêmio incrível basta fazer suas compras em uma loja Magazin ou Bazar Grande Rio, nas lojas dos bairros Aeroporto e Muquiçaba.

Confira o vídeo promocional:

A cozinha. Essa cozinha é modulada pela Nesher e contém um refrigerador Esmaltec Roc31, um fogão Esmaltec Bali de 4 bocas e uma mesa Cimol Bárbara com quatro cadeiras. O presente ideal para aquela que você mais ama!

33 anos de tradição. Com mais de 3 décadas atuante no mercado de Guarapari, as Lojas Grande Rio são referência no atendimento ao cliente. Além de ser a loja mais completa da cidade, a Grande Rio é destaque imbatível no ramo. Confira as ofertas promocionais:

INFORME PUBLITÁRIO